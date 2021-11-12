Orkinos hangi yemeklerde kullanılır? Faydaları ve zararları nelerdir?

Ton balığı olarak da bilinmektedir. Çok hızlı yüzen balık türü, kendinden küçük balıkları avlayarak beslenmektedir. Orkinos nasıl saklanır sorusunun özel bir cevabı bulunmamaktadır. Tüm balıklarda geçerli saklama koşulları ton balığı olarak da bilinen bu balık türünde de geçerlidir. Buzdolabında bekletildikten sonra buzluk veya derin dondurucuya konulmalıdır. Uygun şartlar sağlandıktan sonra 15 gün ile 3 ay arasında orkinos tazeliğini koruyabilmektedir. Şoklama işlemi için yapılması gereken ise basit bir işlemdir.

Orkinos faydaları oldukça fazla olan balık türlerinden biridir.

Faydaları nelerdir?

Kan akışını artırma gibi faydaları bulunur.

Yüksek protein içermektedir. Aynı zamanda düşük soyum ile kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Diğer tüm balıklar gibi Omega 3 bakımından zengindir. Bu nedenle kalp ve damar sağlığına yararlıdır.

Özellikle küçük yaşlarda tüketilmesi beyin gelişiminde oldukça önemlidir.

İleri yaş grubunda Alzheimer riskini azaltmaktadır.

Kan akışını arttırıcı özelliği bulunmaktadır.

Depresyon, göğüs kanseri, böbrek kanseri, lösemi gibi hastalıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olmaktadır.

Kanser ve felç gibi hastalıklarında oluşmasını engeller.

Kalp ve damar sağlığı açısından oldukça önemli vitamin ve mineraller bulunmaktadır.

Kırılgan saçların da toparlanasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Orkinos zararları nelerdir?

Tüm gıdalarda olduğu gibi fazla tüketildiği zaman orkinos zararları ortaya çıkabilmektedir. Vücudunda bulunan cıva miktarı fazla olan orkinos balığı, cıvayı atabilecek bir sisteme sahip değildir. Bu nedenle fazla tüketilmesi önerilmemektedir.

Orkinos İçindeki Vitaminler

Orkinos içindeki vitaminler bakımından oldukça zengin bir balık türüdür. Omega 3 bakımından oldukça zengin durumdadır. Ayrıca içerisinde selenyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir, sodyum, çinko ve fosfor gibi mineraller vardır. Vücut için yararlı olan mineraller bakımından oldukça zengindir. İçerisinde A, E, B grubu vitaminler içermektedir. Özellikle B3, B6 ve B12 açısından zengindir. Sağlık dostu bir balık türü olarak dikkat çekmektedir.

Orkinos hangi yemeklerde kullanılır?

Orkinos büyük balıktır ev kuşbaşı olarak doğranıp yemeklerde kullanılır. Yağsız bir yapısı bulunan orkinos balığı, tavada kızartma yapılabildiği gibi, fırında ve ızgarada da tüketilebilmektedir. Kuşbaşı kesilen etleri, şiş ile mangal üzerinde de pişirildiği bilinmektedir. Tavada kızarma veya fırında yapılan balık, makarna gibi başka yemeklerin yanında da tüketilmektedir.

Orkinos kalorisi

Yetişkin bir orkinos kalorisi 100 gram içerisinde 144 kcal olarak hesaplanmıştır. Ayrıca 100 gram orkinos içerisinde 4,9 gram yağ ve 23,33 gram protein bulunmaktadır. Oldukça düşük kalorisi nedeniyle kalp ve damar sağlığı açısından sağlıklı bir gıda olarak dikkat çekmektedir.