Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu'ndan 2021 yılı mesajı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yeni yıl için yayınladığı mesajında 2021’de müşterilerine her sezon olduğu gibi yeni inovatif ürünler sunmayı planladıklarını belirtti. İşte 2021 yılı mesajı;

Orka Holding olarak Damat Tween D’S Damat markalarımızla 35.kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağımız 2021 yılına, yeni dünya düzeninin en güçlü oyuncularından biri olacak şekilde hazırız. 2021’in küresel moda perakendesinde adım adım yarım asra yaklaşan köklü tecrübemizi en iyi şekilde kullanacağımız bir yıl olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına olan güçlü katkımızı sürdüreceğiz. Halen dünyanın 80'i aşkın ülkesinde toplam 431 mağazaya sahip bir grup olarak; üretim, dijital, inovasyon ve mağazacılık gibi alanlarda yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Mağazalarımızla halen İtalya'dan Avustralya'ya, Almanya'dan Güney Afrika'ya, Rusya'dan Dubai'ye, İspanya'dan Türkmenistan'a dünyanın beş farklı kıtasındaki pek çok ülkeye yayılmış durumdayız.

Özellikle pandemi döneminde yorgun düşen uluslararası markaların pazardan çekilmesinin bizlere yeni fırsatlar doğuracağına inanıyoruz. Bu fırsatları da değerlendirerek globaldeki yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

2021’de müşterilerimize her sezon olduğu gibi yeni inovatif ürünler sunmayı planlıyoruz. Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılından itibaren -iş ve yaşam stillerindeki hızlı değişimin de etkisiyle – artık koleksiyonlarımızda erkekler için çok daha fazla konfor sağlayan, fonksiyonel bir şıklık sunan casual ürünlerimiz ağırlık kazanacak.

Fakat daha da önemli bir konu var ki; Orka Holding olarak son beş yıldır sürdürülebilir koleksiyonlar üzerinde çalışıyoruz ve Giresun'daki iki fabrikamızda daha az kaynak tüketimine ve karbon salınımını düşürmeye özen gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik, artık tartışmasız üretim sürecini belirleyen en önemli unsur. Doğa dostu üretim süreci; global marka olma sorumluluğumuzun da çok önemli bir parçası. Pet şişelerin iplik haline getirilmesiyle dokunan kumaşlardan ürettiğimiz takım elbise ve ceketlerimizi ilk defa 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonunda müşterilerimiz ile buluşturduk ve 2021 yılında da bu süreci devam ettirerek geri dönüştürülmüş malzemelerden üretim yapmaya, daha az kaynak tüketmeye ve inovatif ürünlerimiz ile doğa dostu ürünleri koleksiyonlarımızda bir araya getirmeye devam etmeyi planlıyoruz. 2025 yılına kadar koleksiyonumuzun yüzde 80'inin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz.

Pandemi dönemiyle birlikte altın çağını yaşayan online tarafında Damat Tween D'S Damat markalarımızla zaten oldukça aktif durumdaydık. Çünkü müşteri tercihleri ve alışveriş kültüründe yaşanacak değişimi öngörmüş ve bu değişime ayak uydurma yolunda gereken adımları yıllar önce atarak dijital dönüşüme başlamıştık. Dolayısıyla pandemi döneminde e-ticarette doğal olarak satışlar daha da hızlanınca, tüm talepleri gerekli hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini en iyi şekilde uygulayarak karşılamayı başardık.



Tüm yurtiçi satışlarımız içinde yüzde 8 olan online satış payı, pandemi döneminde sürekli artan bir grafik sergiledi ve hedefimizin de üzerine çıktı. Şu anda online ciromuz, toplam gelirin yüzde 18'ine ulaştı. 2021 yılında bunu yüzde 30'a çıkarmayı planlıyoruz.



Pandemi döneminde online ve fiziki mağazalarımızdan güvenli ve keyifli alışveriş yapılabilmesi için uyguladığımız yenilikler 2021’de de sürecek. Halen akıllı alışveriş sistemimizle müşterilerimize uzaktan, görüntülü arama yoluyla alışveriş imkanı sunuyoruz. Ürünlerimiz en hijyenik koşullarda müşterilerimizin adresine ulaştırılıyor. Bu yıl dijital alanda yaptığımız en büyük yenilik D'S Damat mobil uygulamamız oldu. D'S Damat APP, geçen kasım ayında devreye girmesine rağmen halihazırda en büyük mağazalarımız kadar ilgi görüyor.

Yeni yılda ayrıca ocak ayından itibaren her ay farklı bir etkinlik ve sürprizlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunacağız.

Süleyman Orakçıoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Orka Holding