Orka Holding global büyümesini 2022’de de sürdürdü

Damat Tween ve D’S damat markalarıyla bilinen Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2022 yılı performanslarını 2019 yılıyla kıyasladıklarını aktararak, “Arada geçen sürede dünya çapında Covid-19 pandemisi nedeniyle hiç beklenmedik zor bir süreç yaşandı. Her şeye rağmen öngörülemeyen bu kötü dönemi iyi bir şekilde yönetmeyi başardık. Önümüzdeki dönemler için simülasyonlar yaparak sonrasında hayata geçireceğimiz birçok projeyi uygulamaya aldık. Bunların en önemlisi dijital dönüşümdeki hızımızdı” ifadelerini kullandı.

Aşama kat edildi

Odak noktalarının sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, şunları kaydetti: “Bu iki konuda özellikle bu yıl güzel mesafeler kat etmeyi başardık. Örnek verecek olursak sürdürülebilirlik konusunda Giresun’da yer alan üretim tesislerimizin güneş enerjisiyle çalışmaları için bir proje başlatarak daha az su ve enerji kullanımına odaklandık. Aynı şekilde sürdürülebilir moda felsefemizle global mağazalarımıza koleksiyon tanıtımlarını artık tamamen dijital showroomlarda yapmaya başladık. Koleksiyonlarımızın 2025 yılında yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz. Dijitalde de iddiamız öncü olmak. Bu bağlamda şu anda hizmet verdiğimiz tüm kanallarda dijital entegrasyonu sağladığımızı belirtebiliriz. Müşteri deneyimini kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek adına uzun süredir omnichannel yoluyla uçtan uca hizmet sunuyoruz. Müşterilerimiz online’da yaptığı alışverişi mağazalardan teslim alabiliyor ya da değişim isteğini sosyal medya üzerinden iletebiliyor. Buna benzer pek çok uygulama sayesinde, toplam cironun yüzde 3’ü seviyesinde olan e-ticaretimiz pandemi döneminde yüzde 40’lar seviyesine geldi.”

Orakçıoğlu, mağazaların açılmasıyla şu anda yüzde 20’ler seviyesinde olduklarına işaret ederek, “Bu da dünya ortalamalarına çok yakın bir düzey. Bu işi en iyi uygulayan İngiltere’yle aşağı yukarı aynı sonuçları alıyoruz. Ancak dünyanın moda merkezi İtalya dahi bizden çok daha düşük bir e-ticaret performansı gösteriyor” dedi.

Yeni deneyim

Orakçıoğlu, Damat Tween’le kasım ayında GoArt’ın meta evreninde mağaza açtıklarını anımsattı. Bu mağazayla müşterilerine yeni koleksiyonu sanal dünyada deneyimleme imkânı sunduklarını hatırlatan Orakçıoğlu, şöyle devam etti: “Attığımız adım sayesinde kullanıcılar, fiziksel dünyadaki gardırop stillerini avatarlarına da aktararak eş zamanlı bir stil oluşturma ayrıcalığını yakalıyor. Damat Tween, mevcut ve potansiyel müşterilerine sunduğu teşvik kampanyalarıyla da meta dünyada kendi ekosistemini oluşturuyor. Dijitalleşmede son halkamız ise ‘multiverse’ yani sanal dünyada boyutlar arası geçiş. Herkesin ‘metaverse’ü konuştuğu bir dönemde bu yıl ayrıca evrenler arasına girişe öncülük ettik. ‘Metaverse’ dünyasına adım atarak dijital modaya da öncülük eden Tween, bu kez Koray Birand öncülüğünde farklı evrenlerin kapısını aralayan ‘multiverse’ dünyasına giriş yaptı.”

Orakçıoğlu, Damat Tween ve D’S damat markalarıyla global büyümelerinin 2022 yılında da sürdüğüne dikkat çekti. “Dünya modasının kalbi İtalya’da dünyanın en lüks markalarıyla zirvenin ortağıyız. Globalde başarımız katlanarak sürdü ve yüzde 100’ün üzerinde büyüme performanslarına imza attık. Dünyanın en güçlü erkek giyim mağazalarının olduğu İtalya ve İspanya gibi ülkelerde böylesine bir performans sergilemek çok önemli. Yeni dönemde ise Orta Amerika ve Rusya’da da büyümeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Söz sahibi oluyor

Bu yıl ayrıca Kaliforniya merkezli dünyaca ünlü lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club’ı bünyelerine kattıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Çok kısa bir sürede ülkemiz genelinde 12 mağazaya ulaştık. Bu sayıyı gelecek yıl haziran ayına kadar 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Mevcut mağazalarımız İstanbul, Antalya, Ankara, Gaziantep ve Bursa’da yer alıyor. Beverly Hills Polo Club’la ihracata başlayacak olmamız, moda endüstrimizin AR-GE odaklı büyümesine katkı sunacak. Nihayetinde bu seneyi 2019 yılının 2 ila 3 katı büyüklüğünde bir ciroyla kapatıyoruz. Dünya erkek giyim modasının zirvesinde söz sahibi olmaya başlayan Damat, Tween ve D’S damat markalarımızla aynı zamanda ‘Made in Türkiye’ markasını güçlendirici bir vizyona sahibiz. Markalarımızla ülkemizin birer bayrak taşıyıcısıyız. Bu nedenle dünya çapında yer aldığımız ülke sayısını ve buna paralel online tarafında gücümüzü arttırmayı amaçlıyoruz. 2023’te yurt dışında 23 ilaveyle toplam sayımızı 223’e yükseltmeyi planlıyoruz.”