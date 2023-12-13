Orjinal gerçek limonata tarifi (Kusursuz): yaz, kış şifa diye için! Evde limonata nasıl yapılır, ne işe yarar, neye iyi gelir?

Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz)'un Malzemeleri

6 adet büyük iri limon

1 tane büyük portakal

1 su bardağı tozşeker (210 ml bardakla )

1 su bardağı sıcak su (250 ml bardakla)

5 su bardağı soğuk su

Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz)'un Yapılışı

Öncelikle limonun kabuklarını beyaz kısmına değmeden güzelce orta gözenekli rende ile rendeliyoruz.

Daha sonra portakalı da aynı şekilde beyaz kısmına inmeden dikkatlice rendeleyip kabuklarını derin bir tasa aktarıyoruz.

Üzerine şekeri ilave edip elle güzelce şeker ve kabuklarını birbirine harmanlıyoruz.

1 bardak sıcak suyu ekleyip şekeri eriyene dek iyice karıştırıyoruz.

Limonların ve portakalın suyunu sıkıp (toplamda tüm bu meyvelerin suyu 2 su bardağı çıktı) karışıma ilave ediyoruz. Bu şekilde arada karıştırarak 30 dk bir kenarda bekletiyoruz.

Süre sonunda üzerine soğuk suyunu ilave edip karıştırıyoruz.

Süzgeç ile bir sürahiye süzüyor posasından limonatamızı ayırıyoruz,, tadını kontrol ediyoruz.

Suyu şekeri neyi eksik yada fazlaysa ilave ediyor damak zevkimize göre ayarlıyoruz.

Buzdolabında 1-2 saat soğutup dinlendirdikten sonra afiyetle ikram edip içebiliriz.

Dileyen içmeden yarım saat önce içine 1-2 minik dalcık taze nane koyabilir,, , fazlası tadını acıtıp kokusunu bozabilir.

Önceden katıp bekletmeyiniz. Afiyet Şifa olsun.

Vitamin Deposu Ev Yapımı LİMONATA

Limonata yaparken; vitamin kaybını önlemek için her zaman taze sıkılmış limon ile hazırlamak çok fazla bekletilmeden tüketmek gerekir. Her gün düzenli olarak tüketilmesi durumunda ise; vücudun yenilenmesi, yaralanmaların iyileşmesi, erken yaşlanmayı önleme, halsizliği azaltması gibi çokça yararı vardır.

Limonata hangi hastalığa iyi gelir? Ev yapımı limonata faydaları

Soğuk algınlığına karşı en doğal korunma yöntemlerden birisi limon ve limonata. Günde bir bardak içilen limonata, hastalığa yakalanma riskini azaltırken hastalık halinde ise daha kolay iyileşmeyi sağlar. Günde tüketilen bir bardak limonata, vücudun ihtiyacı olan C vitaminin önemli kısmını karşılar.

Limonata gribe iyi gelir mi?

Kış aylarında grip ve öksürük şikayetlerine karşı uzmanlar limon öneriyor. Kış mevsiminde başta grip olmak üzere soğuk algınlığı hastalıklarına karşı en doğal korunma yolları arasında limon ön sıralarda yer alıyor. Günde bir bardak limonata, vücudun C vitamini ihtiyacının önemli kısmını sağlıyor.

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