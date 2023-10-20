Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz): Evde nasıl yapılır? Eski tarifleri unutun! Sadece 15 dakika

Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz)'un Malzemeleri

6 adet büyük iri limon

1 tane büyük portakal

1 su bardağı tozşeker (210 ml bardakla )

1 su bardağı sıcak su (250 ml bardakla)

5 su bardağı soğuk su

Orjinal Gerçek Limonata Tarifi (Kusursuz)'un Yapılışı

Öncelikle limonun kabuklarını beyaz kısmına değmeden güzelce orta gözenekli rende ile rendeliyoruz.

Daha sonra portakalı da aynı şekilde beyaz kısmına inmeden dikkatlice rendeleyip kabuklarını derin bir tasa aktarıyoruz.

Üzerine şekeri ilave edip elle güzelce şeker ve kabuklarını birbirine harmanlıyoruz.

1 bardak sıcak suyu ekleyip şekeri eriyene dek iyice karıştırıyoruz.

Limonların ve portakalın suyunu sıkıp (toplamda tüm bu meyvelerin suyu 2 su bardağı çıktı) karışıma ilave ediyoruz. Bu şekilde arada karıştırarak 30 dk bir kenarda bekletiyoruz.

Süre sonunda üzerine soğuk suyunu ilave edip karıştırıyoruz.

Süzgeç ile bir sürahiye süzüyor posasından limonatamızı ayırıyoruz,, tadını kontrol ediyoruz.

Suyu şekeri neyi eksik yada fazlaysa ilave ediyor damak zevkimize göre ayarlıyoruz.

Buzdolabında 1-2 saat soğutup dinlendirdikten sonra afiyetle ikram edip içebiliriz.

Dileyen içmeden yarım saat önce içine 1-2 minik dalcık taze nane koyabilir,, , fazlası tadını acıtıp kokusunu bozabilir.

Önceden katıp bekletmeyiniz. Afiyet Şifa olsun.

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