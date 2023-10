Orijinal kazandibi: Pastane usulü kazandibi iz bırakacak! Kazandibi tarifi nasıl yapılır? malzemeleri ve yapımı nasıl olur?

Orijinal Kazandibi Tarifi İçin Malzemeler

1.5 litre süt

1 klasik çay bardağı pirinç unu

1.5 klasik çay bardağı nişasta

1 hafif tepeleme tatlı kaşığı un

1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı şeker

2 parça damla sakızı

1 tane vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı su

Tepsinin altı için;

2 tatlı kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

Orijinal Kazandibi Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak 25 çarpı 35 cm tepisiye sıvı yağını sürelim her yerine gelecek şekilde üzerine pudra şekerini her yerine serpelim kenara alalım.

Un ,nişasta ve pirinç ununu bir su bardağı su ile açalım.

Bir tencereye sütü yumurta sarısını ve şekeri alıp karıştıralım.

Kaynamaya yakın su ile açtığımız karışımı ilave edip damla sakızı ve vanilyayı katıp sürekli karıştırarak kaynatalım.

5-6 dk sürekli karıştırarak kaynatalım.

Tepsiyi ocağın üzerine alalım pudra şekeri eriyince 5 kepçe hazırladığımız muhallebi den tepsiye koyup spatula ile karıştırarak tepsiyi döndere döndere her yerini yakalım.

Ocağın ayarını yanmaya göre orta veya hızlı ayara açarak tepsideki hamuru yakalım.

Kalan muhallebiyi iyice karıştırarak yaktığımız tepsiye döküp 6-7 saat soğuk ortamda bekletip tepsinin etrafını bıçakla geçip dörtte bölelim spatula ile altan kaldırıp saralım.