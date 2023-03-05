Orijinal iPhone şarj aleti nasıl anlaşılır?

Kullandığımız cihazlarda orijinal aksesuarlar kullanmak oldukça önemli. Her ne kadar ucuz olsalar da bazı ürünler cihaz sağlığı için önemli tehlikeler barındırabiliyor. Bazı markaların son yıllarda sıfır ürünler ile birlikte sundukları aksesuarlar konusunda politikalarını değiştirmiş olması da bazı kalitesiz ürünlerin önünü açtı. Apple da bu markalardan bir tanesi. Peki aldığımız iPhone şarj aletinin orijinal olduğunu nasıl anlarız?

Orijinal iPhone şarj aleti ve kablosunu anlamanın yolları



Teknolojinin gelişmesi ile birlikte orijinal ve sahte iPhone ürünlerini birbirinden ayırt etmek oldukça zorlaştı. Ancak yine de sahte bir şarj aletini ya da kabloyu orijinalinden ayırt etmek için çeşitli yollar bulunuyor. Biz de bu ipuçlarını bir araya getirdik.

Apple ürünlerinde belli başlı noktaları kontrol ederek orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu noktalar arasında ürünün ambalajı da yer alıyor. Bunun yanı sıra ürünü detaylı inceleyerek de sahte olup olmadığı anlaşılabilir.

Paketleme ve kablo yüzeyini kontrol etme:

Apple onaylı iPhone şarj aletleri ve kablolarının ambalajında MFi (Made For iPhone) logosu bulunur. Apple geçtiğimiz dönemde bu logolarda değişikliğe gitti. Bu yüzden bu logolar farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Sahte veya sertifikasız kablo ve aksesuarları belirlemek için aksesuarın kendisini ve paketini dikkatlice incelemekte yarar var.

Bunun yanı sıra Apple Lightning – USB kablosunda, USB bağlayıcısından yaklaşık 18 cm’lik mesafede “Designed by Apple in California” ibaresi yer alır. Ayrıca kablo üzerinde “Assembled in China”, “Assembled in Vietnam” veya “Indústria Brasileira” ibarelerinden biri bulunması gerekir. Bu metnin sonunda ise 12 haneli bir seri numarası yer alır.

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Kablonun Lightning ve USB uçlarını kontrol etme:



Aldığınız ürünleri detaylı bir şekilde inceleyerek de orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çoğu sahte ürün Apple kadar iyi işçilik ortaya koymayacaktır. Bunun en belirgin olduğu noktaları ise USB ve Lightning uçları olarak gösterebiliriz.

Öncelikle orijinal Apple kablolarının Lightning uçları gri/metalik bağlantı plakası ekine sahiptir. Sahte ya da sertifikasız olanlarda ise bu bölüm daha farklı renklerde karşınıza çıkabilir.

Apple boot’un eni ve boyu 7.7 mm x 12 mm olarak sabittir. Diğer ürünlerde ise bu uzunluk farklılık gösterebilir.

Orijinal ya da sertifikalı olan iPhone şarj kablolarının temas noktalarında işçilik çok daha iyidir. Diğer ürünler ise kaplamaları ve pürüzlü yüzeyleri ile kendisini belli ediyor.

USB uçlarda ilk dikkat edilmesi gereken yer ise USB kabuğunun iç kilitleri orijinal ürünlerde ikizkenar yamuk şeklindedir. Sertifikasız üründe ise bu kilitler genelde dik açılı olarak karşımıza çıkar.

Orijinal kablosa USB temas noktaları altın kaplamadır. Diğer ürünlerde ise bu bölümler gümüş kaplama olarak üretilir.

Diğer bir yandan USB yüzeyi orijinal ürünlerde pürüzsüz olarak karşımıza çıkar. Orijinal olmayan ürünlerde ise USB kabuğu yüzeyinde bir mandal veya sabitleme boşluğu yer alabilir.

Orijinal ürün ile diğerleri arasında fark yaratan bir diğer kısım ise USB uçların yalıtkan kısımlarıdır. Sertifikalı ve orijinal ürünlerde bu kısımlar pürüzsüzdür. Öte yandan sahte ürünlerde ise bu bölümlerde girinti ve çıkıntılar olabilir.

iPhone şarj aletlerini belirttiğimiz bu yollarla sahte türevlerinden ayırabilirsiniz. Unutmayın sertifikasız ürün kullanmak kısa vadede size avantajlı görünse de uzun vadede telefonunuz ve diğer cihazlarınıza önemli hasarlar verebilir. Böylelikle de ilerleyen aşamalarda daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz.