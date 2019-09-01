Orhaneli’nde araç çarpan ayı telef oldu Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yola çıkan ayı, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yola çıkan ayı, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Olay, Orhaneli Altınpark yakınında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki vatandaşlar yol kenarında yatan ayıyı fark etti. Ayının yanına giden vatandaşlar cansız bedeniyle karşılaştı.Vatandaşların iddiasına göre ayıda bir aracın karıştığı yara izleri mevcuttu. Cansız hayvanı bulanlar, olayla ilgili yetkililere ihbarda bulundu.

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