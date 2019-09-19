Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Türkiye AK Parti öncesindeki devlet aklına mı dönüyor?

AK Pari Mardin eski vekili Orhan Miroğlu, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü tarafından verilen ve Ahmet Türk, Ekrem İmamoğlu ve Yorgo Papandreu'nun yanı sıra 130 kişinin katıldığı davete sert tepki gösterdi.

Orhan Miroğlu, "Sevinç İnönü hanımefendinin sofrasına davet edilen şahsiyetlere bakıyorum da, acaba Türkiye AK Parti öncesi ‘devlet aklına’ geri mi dönüyor demekten kendimi alamıyorum. Sofrada bir zamanların Encümeni Danış mensubu isimler de olması dikkat çekiyor haliyle. Sonra aklıma Cumhurbaşkanının sofrasına davet edilen muhtarlar, ve Türkiye’nin en önemli meselesi olmaya devam eden bir meselenin çözümüne katkı sağlar diye davet edilen Kürt kanaat önderleri, sivil toplum ve aşiret liderleri geliyor" dedi.

"İki sofra da zengin menü sunuyor"

Türkiye'yi anlamak için iki sofraya bakmak gerektiğini söyleyen Miroğlu, "İki sofra ‘iki siyaset tarzı’ veya bir devlet, ama ‘iki farklı devlet aklı’ ve bu akılların sofralara düşmüş gölgeleri. Siyaset bilimcileri ve Türkiye’yi anlamak isteyenler için bence her iki sofra da zengin bir menü sunuyor" dedi.