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Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Mardin eski Milletvekili Orhan Miroğlu, HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:05
Orhan Miroğlu'ndan dikkat çeken kayyım açıklaması!

AK Partili Mardin eski Milletvekili Orhan Miroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Orhan Miroğlu, HDP'nin kendi vesayetinden kurtulması gerektiğini söylerek, "Kayyum bir sonuçtur. Müsebbipleri kimler açıkça konuşmak lazım. Kayyum’un önemli sebebi, HDP’yi kriminalize etmeye devam eden, hala 1999’dan bu yana yürüyen bir sistemle, sivil siyaseti ve sivil bir alanı, belediyeleri yönetmek arzusudur. Orhan Miroğlu’na ve onun gibi düşünenlere ateş etmek, itibarsızlaştırmaya çalışmak ve kişilik katli yapmak çare değil. Herkes, HDP’nin özgürlüğü için çalışsın, HDP kendi vesayetinden kurtulmadıkça, daha nice seçimler yaparız, ama mağduriyeti döndolaş yine Kürt halkı ve bu partiye oy verenler yaşar. Demokrasi mücadelesi zarar görür. Buna şahsen ben sevinmiyorum, kimse de sevinmemeli diye düşünüyorum" dedi.

"HDP özgürleşemediği sürece..."

HDP'nin kapatılmasını savunamayacağını belirten Orhan Miroğlu, "HDP’nin kapatılmasını hiçbir şekilde savunmam. Bunun çare olmadığını, daha büyük siyasi mağduriyetlere yol açacağını bilirim. Çare özgür bir HDP, siyaset alanı başka örgütlerle veya geçmişte olduğu gibi devlet içine çöreklenmiş çetelerle işgal edilmemiş olan, kendi kararlarını kendi alan bir HDP’dir. Benim Vali Beyi tebrik etmemden daha önemlidir bu fikirler, cesareti olan buyursun savunsun bu fikirleri, ama kolay olmadığının da farkındayım elbette. HDP özgürleşemediği sürece bölge halkı maalesef mağduriyetler yaşamaya devam eder ve elimiz kolumuz bağlı, olup bitenleri üzüntü içinde yaşamaya mahkum oluruz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:05
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