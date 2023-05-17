Orhan Gencebay öldü mü? Açıklama geldi: Şerefsizler

Arabeskin "baba" lakaplı 78 yaşındaki usta ismi Orhan Gencebay'ın hayatını kaybettiği haberi asılsız çıktı.

Orhan Gencebay’ın hayatını kaybettiği haberi sosyal medyada hızla yayıldı. 78 yaşındaki sanatçının hayat arkadaşı Sevim Emre ise habere tepki gösterdi ve twitter’dan “Orhan baba kale gibi kötülüğünüzde boğulun şerefsizler” ve instagram’dan da “Canlarım Orhan baba kale gibi maşallah… Sizleri üzen bu adi, aşağılık, şerefsiz insancıklar kendi kötülüklerinde boğulsunlar… Rabbim başımızdan eksik etmesin seni ömrün uzun olsun. Benim aşkım” mesajlarını yayınladı.

Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan ve gelini Seda Han da yazılı bir açıklama yaptı ve “Arayan soran arkadaşlarımız dostlarımız… Babamızın sağlığı da, keyfi de gayet yerinde… Bu duygusuz haberleri yapan vicdan yoksunları yaptığınız haberlerin enerjisini hızlıca size dönmesi dileğiyle… Sevgiler…” dedi.

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