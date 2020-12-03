Orhan Çakmak'tan "Karabağ Zaferi"ne özel şarkı

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Sanatçı Orhan Çakmak, Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı zafer için hazırladığı şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçının sözlerini yazdığı, Azerbaycanlı sanatçı Sevinç Tofiggızı'nın bestelediği şarkı ve video klibi sosyal medyada ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüntülerinin yanı sıra Türk ve Azerbaycan bayraklarının dikkati çektiği klipte Aliyev'in "Ne Oldu Paşinyan" sözlerine de yer verildi.

- "Türkiye ve Azerbaycan medyasında yer almaya başladı"

Çakmak AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karabağ Zaferi"ne özel olarak hazırladıkları şarkının Türkiye ve Azerbaycan medyasında yer almaya başladığını söyledi.

Karabağ'da kazanılan başarının önemini vurgulayan Çakmak, "Dünyanın bir çok ülkesinde yalan, iftira ve algı oyunlarıyla Türkiye'yi kötüleyen, Azerbaycan şehirlerine ve sivil halka saldırarak katliamlar yapan Ermenistan, savaş meydanında bozguna uğratıldı ve hak yerini buldu." diye konuştu.

Çakmak, Türkiye'nin bu haklı mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer aldığının altını çizerek, "Ben de bir Türk sanatçı olarak bu zaferi tabii ki çok büyük bir sevinçle karşıladım. Arzu ettim ki bizim de zafer kutlamalarında bir katkımız olsun." dedi.

Erdoğan ve Aliyev'in dik duruşlarının zaferde önemli bir yere sahip olduğunu belirten sanatçı, "Klipte kendilerine yer vererek teşekkür etmek istedim. Hayırlı uğurlu olsun. Şarkının sözlerindeki gibi 'Eşg olsun Azerbaycan'a, Eşg olsun Türkiye'ye, gardaşlık daim olsun'." ifadelerini kullandı.

- "Azerbaycan ve Türkiye'de ciddi ilgi gördü"

Orhan Çakmak, Karabağ'da 30 yıllık işgalin sona erdiğini dile getirerek, şarkının kısa sürede Azerbaycan ve Türkiye'de ciddi ilgi gördüğünü anlattı.

Şarkıyı bir an önce dinleyenlere ulaştırmak amacıyla hızlı bir klip çalışması yaptıkları bilgisini veren Çakmak, "Gönül coğrafyamıza dair güzel işler yapmaya çalışıyoruz. 25 yıldır iz bırakacak işlere imza attık. Önemli olan hayırla yad edilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan ve Bosna Hersek'teki çalışmalarından dolayı devlet madalyasına layık görülen sanatçı, bugüne kadar 17 albümü müzikseverlerle buluşturdu.

Orhan Çakmak, Türk dünyasından sanatçıların yer aldığı eserlerden Yunus Emre'nin ilahilerinin okunduğu pek çok çalışmaya imza attı.

Türk dünyasında ve Balkanlarda çeşitli sosyal çalışmalara da katılan sanatçı, hazırladığı radyo ve televizyon programlarıyla insani değerleri Türkiye ve dünya gündemine taşımaya devam ediyor.

Şarkının sözleri şöyle:

Hasret Ateşiyle Geçti Bu Yıllar / Azadlık Uğrunda Verdik Ne Canlar / Karabağ Zaferi Bayramdır Bayram / Bayramın Kutlu Olsun Azerbaycan

Kelbecer Bizimdir Ağdam Bizim / Şuşa Laçin Zengilan Karabağ Bizim / Eşg Olsun Halkına Eşg Olsun Orduna / Eşg Olsun Aliyev Başkomandana

Anamız Atamız Yurdumuz Sensin / Bitmez Tükenmez ki Kalplerde Sevgin / Karabağ Zaferi Bayramdır Bayram / Bayramın Kutlu Olsun Azerbaycan