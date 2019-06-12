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Orhan Avcı’ya "Yılın Girişimcisi" ödülü

Yurt içinde ve yurt dışındaki projeleriyle tanınan Halil Avcı Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, Adana’ya kazandırdığı yenilikçi projesi Dreamwork Offıces ile “Yılın Girişimcisi” seçildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:48
Orhan Avcı’ya "Yılın Girişimcisi" ödülü

Yurt içinde ve yurt dışındaki projeleriyle tanınan Halil Avcı Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı, Adana’ya kazandırdığı yenilikçi projesi Dreamwork Offıces ile “Yılın Girişimcisi” seçildi.


Bölgesel ekonomi gazetesi Refleks tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen ‘Lokomotif Ödülleri’, Adana HiltonSa Oteli’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Doğu Akdeniz’de iş dünyasına yön veren davetli grubunun katıldığı törende; gazetenin okurlarıve jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu 12 dalda iş insanı ve şirket ödüllendirildi. ’Yılın Girişimcisi’ ödülüne ise Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı layık görüldü.


"DreamWork Offices" projesiyle "Yılın Girişimcisi" seçilen ADASO Yönetim Kurulu Üyesi ve Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Avcı, ödülünü Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı Burhan Kavak’ın elinden aldı.


Plaketini aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Orhan Avcı, “Refleks Gazetesi’nin değerli jürisi ve okurlarının seçimiyle ‘Yılın Girişimcisi’ ödülüne layık görülmek yaptığımız işin aslında ne kadar doğru mesajlar verdiğini bizlere göstermiş oldu” dedi.


Avcı, bu tarz ödüllerin yatırımcıları ve girişimcileri motive ettiğini, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam konusunda güç verdiğini kaydederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Avcı’ya ödül kazandıran proje hakkında


Halil Avcı İnşaat, Adana’da Sular mevkisinde Adanaspor Apartmanı’nın zemin, asma kat ve artı iki katı DreamWork Offices projesi olarak hayata geçirerek, kentte bir ilke daha imza attı.


Uğur Mumcu Meydanı ve Sular kavşağında, Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı’na birkaç dakika uzaklıktaki otopark sıkıntısı olmayan DreamWork Offices’de, 10 ila 50 metrekare arasında değişen 47 adet ofisi, 300 metrekarelik esnek çalışma alanı, üyelere tahsis edilebilecek 40 adet sabit masa, hem üyelere hem de dışarıdan rezerve edilebilecek 4 adet toplantı odası ve etkinlik alanları bulunuyor.


DreamWork Offices’in üyeleri hariç dışarıdan da ulaşılabilecek geniş ve keyifli terasında farklı konseptlerde işletmelerin çay, kahve, yemek, pasta, tatlı gibi servisler yapacağı noktalar da yer alıyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:48
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