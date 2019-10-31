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Siyaset

Orhan Atalay istifa mı etti? Resmi açıklama geldi

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, partisinden istifa ettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

2019-10-31 11:08:00 -
Orhan Atalay istifa mı etti? Resmi açıklama geldi

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dün yaptığı açıklamada partideki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yeneroğlu'nun ardından sosyal medya ve bir çok haber sitesinde AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın da istifa edeceği ileri sürüldü.

Aşırı arzu bazen sayıklatır

Yeni Akit’in ulaştığı Milletvekili Orhan Atalay, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Aşırı arzu bazen sayıklatır. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde hakkımda dolaşıma sokulan iddianın aslı astarı yoktur, külliyen yalandır” diye konuştu.

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