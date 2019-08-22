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Orhan Ak istifa mı etti son dakika? Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak neden istifa etti?

Son dakika Beşiktaş’ta istifa haberi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak, siyah beyazlı takımdaki görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gören Orhan Ak'ın yönetime sunduğu istifa kabul edildiği öğrenildi. Peki Orhan Ak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
Orhan Ak istifa mı etti son dakika? Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak neden istifa etti?

Son dakika Beşiktaş’ta istifa haberi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak, siyah beyazlı takımdaki görevinden ayrıldı. Orhan Ak, 29 Eylül 1979’da Kocaeli’nin Koğükpelit köyünde doğdu. Profesyonel spor hayatına Kocaelispor’da başladı.

Orhan Ak kimdir?

Orhan Ak Daha sonra Galatasaray'a transfer olan futbolcu, Karl-Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakıldı. Orhan Ak şu an Ankaraspor'a 1 yıllığına kiranmıştır.

Futbolculuk kariyeri

Kocaali'nin Koğükpelit köyünde doğan Orhan Ak Sakarya'da bir amatör küme takımı olana Et Balık Spor altyapısında futbola başladı. Burada oynadığında Türkiye Genç millî futbol takımları için kesfedildi ve Türkiye Genç millî futbol takımları için ilk karşılaşmasına 22 Şubat 1995 tarihinde Almanya'ya karşı oynanan U-15 millî hazırlık karşılaşmasında çıktı. Bu karşılaşma sonrası birçok Süper Lig takımının dikkatini çekti. Gelen birçok transfer teklifleri arasında o zamanın Marmara Bölgesi'nin güçlü temsilcilerinden Kocaelispor'un teklifi kabul ederek 15 yaşında Kocaelispor altyapısına transfer oldu. 1996 yılında profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak as takımına dahil edildi. Kocaelispor as takımı için ilk resmî karşılaşmasına 8 Şubat 1997 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı.[2] Bu karşılaşmadan sonra sık sık oynama fırsatı buldu. Aynı sezonun sonunda Kocaelispor'la kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Daha önce Kocaelispor takımında oynamıştır. 24 Temmuz 2007 tarihinde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Karl Heinz Feldkamp tarafından kadro dışı bırakılmıştır ve bunun üzerine sezonun kalan kısmı için Ankaraspor'a kiralanmıştır. 2008'de Antalyaspor'a transfer olmuştur. Bir zamanlar Orhan-Ogan-Emre-Kayra'yla zamanın en iyi defans hattını oluşturmuşturlar.

2010 yılının Temmuz ayında Süper ligin yeni takımlarından Bucaspor'a transfer olmuştur. Sezonun sonu takımdan olaylı bir şekilde ayrılmıştır.

2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a transfer oldu.

2012-13 sezonunun başında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Elazığspor'a transfer olmuştur. 2013-14 sezonunda ise İstanbul BB'ye transfer olmuştur.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. Elazığ
  5. Bolu
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Orhan Ak istifa mı etti son dakika?
  9. Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak neden istifa etti?

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