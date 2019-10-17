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Örgüt köşeye sıkıştı! CHP'den yardım istiyor

Dev-Güç adı verilen bir grup şehir eşkiyası, Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanlığı Binası'na Barış Pınarı Harekatı'nı kast ederek "Bu işgal AK Parti'yi kurtarma operasyonudur. İşgale dur de." yazılı pankartlar astı.

17 Ekim 2019 Perşembe 23:09
Örgüt köşeye sıkıştı! CHP'den yardım istiyor

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Bir grup örgüt yandaşı CHP'nin bazı binalarına pankartlar asarak onlardan yardım istedi.

CHP Şişli İlçe Binası'na asılan pankartlarda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu işgal AKP'yi kurtarma operasyonudur. İşgale dur de."

"İşgalciler yenilecek. Direnen halklar kazanacak."

Dev-Güç adlı şeref yoksunlarından oldukları öğrenildi

Şerefli Türk Ordusu'na işgalci diyen şeref yoksunu kişilerin Dev-Güç' adlı gruba mensup oldukları öğrenilirken asılan pankartlara ilişkin haber PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi'nde de yer aldı.

Haberinde, "Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonuna karşı başlayan eylemler dünya genelinde devam ediyor." diyen aşağılık paçavra şu ifadeleri kullandı:

"Dev-Güç üyesi gençler CHP Şişli İlçe Binası'na giderek, 'Bu işgal AKP'yi kurtarma operasyonu. İşgale dur de.' pankartları astı. Gençler gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:09
  1. Ordu
  2. CHP
  3. Dev-Güç

YORUM YAZ

  • Atatürk bunları görse kesin imha ettiridiAtatürk bunları görse kesin imha ettiridi38 dk önce
    Yazıklar olsun sizin gibi hainlere
  • emekli çavuşemekli çavuş42 dk önce
    Y A Z I K L AR ...O L S U N............BU PANKART...BURAYA..NASIL ...ASILDI.....................EYYYY CHP....BUNU....AÇIKLAYIN........................
  • DumanlıDumanlı43 dk önce
    Ayıptır günahtır. Parti binası işgal edilmiş siz destekten bahsediyorsunuz. CHP den yardım istemiyorlar. Tehdit ediyorlar. Ülkede böyle şeyleri engellemesi gerekenler olayı seyrediyor.
  • emekli çavuşemekli çavuş44 dk önce
    DİRENENHALKMI???YOKSA....LERMİ....O ..LER.....SİLAHLARINI...BIRAKIP......SAHIPLERİNİN...ETEKLERİNİN....ALTINA..SAKLANDILAR....BU ..LER....KADIN...KIZ...TECAÜZCÜSÜ...SAPIK....BEBEK...KATILİ...YAŞLI...SİVIL HALK....KATLEDEN......PKK PYD...LERİ....CHP....BUNA...NASIL....MUSADE...EDER...ACIKLASIN?????????*
  • OvalıOvalı45 dk önce
    Allah aşkına bu .. oğlu ..leri bırakmayın. Bundan böyle bu .........leri ya belediye zehiri ile zehirliyip gebertin yada kovun bu vatanda gitsinler.Bunların özgürlük.adalet, insanlık fakirlik gibi aldatıcı laflarına kanmayın. 
  • emekli çavuşemekli çavuş48 dk önce
    DÖRT... ..  ...SÜRÜSÜNÜ....ÇAKALI...EŞKIYAYI......SİVİLLERİ ÇOCUK....YAŞLI...İNSANLARA...KADINA..KIZA.....SİLAHSIZ...İNSANLARA....ZÜLMEDEN.............SATILMIŞ.....PKK_PYD....ŞEREFSİZLERİNİ.....TEMİZLEMEKLEMİ....İŞGALCİ...OLUNUYOR????????............LER....TEMİZLENİNCEYE...KADAR...ORADA....DURMALI......MUSTAFA KEMALİN...ASKERİYİZ....DİYEN....CHP..LİLER...BU...PANKARTINASIL...ASTIRDINIZ....ORAYA....??TÜRKİYE...İŞGALCİDEĞİLDİR...HİÇ BİR..ZAMANDA...OLMAMIŞTIR
  • Sen sen***Ben benSen sen***Ben ben53 dk önce
    Bu zibidi sürüsü hâlâ TÜRKİYE*yi anlayamamış. Bu zibidi sürüsü derhal tespit edilip kesinlikle tutuklanmalılar. İçinde olsunlar TÜRKİYE*yi anlamaya çalışsınlar.

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