Örgüt köşeye sıkıştı! CHP'den yardım istiyor Dev-Güç adı verilen bir grup şehir eşkiyası, Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanlığı Binası'na Barış Pınarı Harekatı'nı kast ederek "Bu işgal AK Parti'yi kurtarma operasyonudur. İşgale dur de." yazılı pankartlar astı.

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr Bir grup örgüt yandaşı CHP'nin bazı binalarına pankartlar asarak onlardan yardım istedi. CHP Şişli İlçe Binası'na asılan pankartlarda şu ifadeler kullanıldı: "Bu işgal AKP'yi kurtarma operasyonudur. İşgale dur de." "İşgalciler yenilecek. Direnen halklar kazanacak." Dev-Güç adlı şeref yoksunlarından oldukları öğrenildi Şerefli Türk Ordusu'na işgalci diyen şeref yoksunu kişilerin Dev-Güç' adlı gruba mensup oldukları öğrenilirken asılan pankartlara ilişkin haber PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam Gazetesi'nde de yer aldı. Haberinde, "Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik operasyonuna karşı başlayan eylemler dünya genelinde devam ediyor." diyen aşağılık paçavra şu ifadeleri kullandı: "Dev-Güç üyesi gençler CHP Şişli İlçe Binası'na giderek, 'Bu işgal AKP'yi kurtarma operasyonu. İşgale dur de.' pankartları astı. Gençler gözaltına alındı.

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