Havalar soğudu örgü ipi satışı arttı. Örgü örmek çok rahatlatıcı bir aktivite olabilir. Peki, örgü örmenin faydaları nelerdir? İşte örgü örmenin 5 faydası...

Örgü örmenin faydaları

Meditasyonla aynı rahatlatıcı etkilere sahiptir.

Kaygı, stres ve depresyon belirtilerini azaltır.

Örgü örerken aldığınız oturma pozisyonu da aynı zamanda kalp atış hızınızı ve tansiyonunuzu düşürmeye yardımcı olur.

Örgü örmek beynin birçok bölgesini aynı anda uyarır.

Parkinson hastalıklara sahip kişilerin motor fonksiyonlarının gelişmesine yardımcı olur.

Havalar soğudu örgü ipi satışı arttı.

Kadınların kış aylarında daha çok örgü işi yaptığını anlatan pazarcı esnaf, örgü yünlerinin kış aylarında daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte pazarda örgü yünü satışları arttı. 40 yıldan beri yün satışı yaptığını anlatan 66 yaşındaki esnaf, kış aylarında işlerinin açıldığını kaydetti. Müşterilerinin kadınlardan oluştuğunu anlatan esnaf, “Kış ayları gelince yün satışı artıyor. Ayrıca, pandemi de satışları artırdı. Ancak, son günlerde ipe çok zam geldi. Ben bu işi bırakmak istiyorum. Onun için de ucuz satıyorum. Şu anda ipin yumağını 5 ile 12 lira arasında fiyatlarla satıyorum” dedi.

Örgü başlama tekniklerine örnek;

Tomurcuklu Örgü İle Başlama Yöntemi

Etek ucu Tomurcuklu süpürge orgu modeli katsayıları 18 ilmek ve 16 sıradan oluşuyor. 18 ilmekle yapılan motifler yapılıp 16 sırada tamamlanıyor.