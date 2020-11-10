Organlarıyla 3 kişiye hayat verecek
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki kadının organları, Bursa'daki 3 kişiye nakledilecek.
Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesindeki reanimasyon yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 52 yaşındaki Hafize Tuna'nın yapılan tıbbi müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
Evli ve 2 çocuk annesi Tuna'nın ailesi, Organ Nakli Koordinatörü Uzm. Dr. Azem Ülkü, Hemşire Emine Karakaya, Yeliz Baykala ve Gönül Pınarcıoğlu'nun yaptıkları görüşmelerin ardından organları bağışlamaya karar verdi.
Ekibin, organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonucunda Tuna'nın karaciğeri ve böbrekleri, Bursa Acıbadem Hastanesinde organ nakli bekleyen 3 hastaya nakledilecek.