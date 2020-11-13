Organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar için 1365 yıla kadar hapis cezası istendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada, Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada ise Adnan Oktar için150 iyıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi.
Organize suç örgütü davasına ilişkin mütalaada Adnan Oktar'a örgüt lideri olduğu gerekçesiyle 13 sanığa 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin görüşte, örgütün lideri konumunda olduğu iddia edilen erkek sanıklara birçok cinsel suçtan 63 yıl ile 396 yıl arasında hapis cezası istendi.