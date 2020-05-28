Organize suç örgütlerine yönelik soruşturmada tutuklama

İSTANBUL (AA) - Organize suç örgütü elebaşları lehinde veya aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ettikleri ve ölüm tehditlerinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Cenk Ç. savcılığın itirazı sonucu tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunup kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla 15 Mayıs'ta çok sayıda ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Cenk Ç'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına savcılık itirazda bulundu.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tekrar gözaltına alınan Cenk Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A, Ali Y, Ahmet C, Abdullah Ö, Beytullah İ, Erhan Ş, Nihat K. ve Ferdi D. yakalanmış, adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 124 mermi, 2 kelepçe, 2 bıçak, 2 kasatura, 1 telsiz, 1 kılıç, 2 tarihi eser nitelikli bıçak ve 100 sikke ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, Cenk Ç'nin de arasında bulunduğu 4 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



