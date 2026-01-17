Organize Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Günlük dilde ve profesyonel hayatta sıkça karşılaşılan "organize" kelimesi, genellikle bir düzenin veya yapının varlığını ifade eder. Kelimenin kökeni Latinceye dayanmakla birlikte, dilimize Fransızcadan geçmiştir. Organize kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre iki temel anlam taşır: Birincisi, "örgütlü olan, örgütlenmiş"; ikincisi ise "düzenlenmiş" veya "planlanmış" demektir. Bu anlamlar, kelimenin hem bir durumu (örgütlü bir grup) hem de bir eylemin sonucunu (düzenlenmiş bir etkinlik) tanımlamasına olanak tanır.

Bu kelimenin sıfat olarak kullanımı, bir yapının veya topluluğun rastgele değil, belirli bir amaç veya kural doğrultusunda bir araya geldiğini gösterir. Örneğin, "organize suç örgütü" ifadesinde, eylemlerin rastgele değil, planlı ve hiyerarşik bir düzen içinde yapıldığı vurgulanır. Aynı şekilde, bir etkinlik için "organize bir ekip" denildiğinde, görev dağılımının yapıldığı ve herkesin ne yapacağını bildiği bir düzen kastedilir.

Organize Etmek Ne Anlama Gelir?

"Organize" kelimesinin fiil hali olan "organize etmek" ise çok daha yaygın bir kullanıma sahiptir. Organize etmek, bir işi, olayı ya da süreci planlı ve düzenli hale getirme eylemini ifade eder. Bu fiil, genellikle bir etkinlik, toplantı, seyahat veya herhangi bir karmaşık görevin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli hazırlıkları yapmayı kapsar. Organize etmek eylemi, planlama, kaynakları bir araya getirme ve koordinasyon sağlama süreçlerini içerir.

Bu terimin gündelik hayattaki kullanımına örnek vermek gerekirse: "Yeni yıl partisini organize etmek için gönüllülere ihtiyacımız var" cümlesinde, partinin tüm detaylarının (yer, zaman, ikramlar vb.) planlanıp düzenlenmesi kastedilir. Başka bir örnek ise: "Deprem sonrası yardım malzemeleri organize bir şekilde dağıtılmalıydı" ifadesidir; burada kastedilen, dağıtımın karmaşa olmadan, belirli bir sistematiğe göre yapılmasıdır.