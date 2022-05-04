Organize göçmen düşmanlığı! Röportaj Adam da sözde mizahı ile provokasyona katıldı
Youtube platformunda Röportaj Adam kanalı ile yayın yapan Mahsun Karaca, son videosunda göçmen vatandaşlara yönelik kara propagandaya destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın fitilini ateşlediği yabancı düşmanlığı, organize bir şekilde devam ediyor.
Youtube platformunda yayın yapan "Röportaj Adam" kanalı sözde bir mizah videosu ile göçmen vatandaşlara yönelik yürütülen kara propagandaya destek verdi.
"Yıl 2050" başlığıyla video paylaşan Röportaj Adam, kendince kara mizah yaptığı yayınında, TV ekranındaki haber bülteninden şu ifadeleri aktardı:
Suriye Yükseliş Partisi yüzde 9.1 oy alarak barajı geçemedi. Meclis'e giremeyen parti yetkilileri oyların tekrar sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracak.