Organik diş macunu nedir?

Türkiye’nin önde gelen helal ürün sertifikalandırma kuruluşu olan GİMDES ve İtalya’nın organik ürünlerin sertifikalandırılmasında güvenilir kuruluşu olan CCPB tarafından sertifikalandırılan diş macunumuz diş bakımının eksiksizce yapılmasına yardımcı olur.

ORGANICADENT Diş Macunu 1223/2009 EC Regülasyonu’nun gerekliliklerini de yerine getirmiş olup ürünlerimiz Avrupa kozmetik pazarına girmeye de hazırdır. ORGANICADENT Diş Macunu tabi olduğu kozmetik regülasyonları gereğince yapılması gereken tüm testleri başarı ile geçmiştir.

ORGANICADENT DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUR

Bu dünya bizden önce de vardı, bizden sonra da olacak. Önemli olan Allah’ın (cc.) bize vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilerek gelecek nesillere aktarmaktır. Dünyamız bize bir hediyedir. Bu hediyeye en iyi şekilde sahip çıkmak ve korumak şirketimiz için çok önemlidir. Bu sebeple ürettiğimiz ürünümüzde ilk amacımız doğada var olan kaynaklardan yararlanıp, geri dönüşebilen malzemeler kullanarak doğaya zarar vermeden ve yine doğaya dönebilen bir ürün üretmektir. Bu amacımızı ORGANICADENT Diş Macunu ürünümüz ile gerçekleştirdik. Bundan sonraki üretimini yapacağımız diğer ürünlerde de bu çizgimizden ayrılmayacağız.

NEDEN ORGANICADENT?

ORGANICADENT Diş Macunu diş bakımının tüm gerekliliklerini yerine getirmeyi amaçlayan bir üründür. İçeriğindeki hammaddeler ve üretim prosesi ile hem helal sertifikalandırma hem de organik sertifikalandırma koşullarına tam olarak uymaktadır. Yapay tatlandırıcı, sentetik hammaddeler ve renklendiriciler içermez. ORGANICADENT Diş Macunu’nun içerisindeki tüm içerikler doğal yollarla elde edilmiştir. Hayvansal veya hayvansal kökenli hiçbir madde üründe bulunmamaktadır. Ürün alkol içermemektedir.

ORGANICADENT Diş Macunu helal kozmetik üretim uygun olan ve en son teknolojiye sahip cihazlara sahip üretim tesisinde üretilmiştir. Ürünlerimizde kullanılan hammaddeler üretime başlamadan incelenir ve bazı testlerden geçer. Üretim sırasında yarı mamül halde ürünümüz kontrol edilir ve yapılan kalite kontrol testlerinden geçer. Bitmiş ürünümüz siz değerli tüketicilerimiz ile buluşmadan önce son kontrollerden geçer ve satışa hazır hale getirilir. Üretim süresinde el değmeden üretim yapılır.

ORGANICADENT Diş Macunu çocuklar tarafından da güvenle kullanılabilir. Güvenlik tedbiri olması için küçük çocukların bir yetişkin gözetiminde ürünü kullanmaları tavsiye edilir.

ORGANICADENT BİLEŞENLERİ

Bileşen Listesi: Calcium Carbonate, Sorbitol, Glycerin, Aqua, Hydrolyzed Olive Fruit, Aroma, Salvadore Persica Bark/Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Propolis Extract, Menthol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Potassium Sorbate.

ORGANICADENT DİŞ MACUNU NELERİ İÇERMEZ?

• Paraben

• SLS (Sodium Laureth Ether Sulfate)

• Fluorid

• Triclosan

• Silica

BİLEŞEN AÇIKLAMALARI

Calcium Carbonate: Doğal kalsiyum karbonat içerir, güçlü temizleme sağlar.

Sorbitol: Meyveden elde edilen doğal tatlandırıcıdır.

Glycerin: Bitkisel kaynaklıdır, yumuşak yapı sağlar.

Hydrolyzed Olive Fruit: Güçlü antioksidandır.

Salvadore Persica Bark/Root Extract: Misvak olarak bilinir, ağız sağlığına katkı sağlar.

Aroma (Menthol): Ferahlık verir.

Propolis Extract: Antibakteriyel ve antioksidan etki.

Caprylyl/Capryl Glucoside: Hassas temizleme sağlar.

Menthol: Ağız bakımında etkilidir.

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil: Antibakteriyel özellik gösterir.

Potassium Sorbate: Organik yapıda koruyucudur.