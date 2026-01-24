Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat

Sinan Ersoy herkes kardan adam yaptığı için farklı bir şey yapmak istediğini söyledi. Ersoy, "Yaparken 1 gün sabahtan akşama kadar uğraştık. 15-20 gündür karın ilk yağdığı günden itibaren duruyor. Dün yeniden sıva yapar gibi sağlamlaştırdık. İç kısmı buz oldu, üstünü yeniden karla kapladık. Sıcaklar artana kadar kimse yıkmazsa yıkılmaz. Yavaş yavaş temelden başlayarak birleştirerek yukarı doğru kubbe şeklinde çıkardık. Ufak tefek el becerim vardır. Aklıma böyle bir şey yapmak geldi. Kar çokken yapalım dedik, başardık sonunda. Binalarda oynamayan çocuk kalmadı. Arabayla geçenler durup fotoğraf çekip öyle gidiyor" dedi.