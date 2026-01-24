  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat O sorunlar çocuklarda artıyor! Ekranla büyüyen çocukları bekleyen büyük tehlike, ilgi artıyor Türkiye'yi bekleyen Almanya tehlikesi! Hassasiyet göstermeye başladılar O gölde hayat durdu! Balıkçılar avlanmayı bıraktı, kuşlar kıyıya indi Fransız Yüksek Mahkemesi’nden Rum yönetimine darbe! Skandal çağrı Şok edici açıklama geldi: Discombobulator isimli gizli silahı kullandık daha fazla konuşmam yasak Hızlı kilo kaybı neden oluyor? Neler risk? Hızlı kilo vermek için neler lazım?
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat

Yozgat’ta etkili olan şiddetli kar yağışının ardından bir aile, kardan adam yerine bambaşka bir şey yaptı.

#1
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat

Yozgat’ta kar yağınca sokaklar her zamanki gibi şenlendi. Kimi kartopu oynadı, kimi kardan adam yaptı, kimi de beyaza bürünen manzarayı izlemekle yetindi. Ama bir mahallede sıra dışı bir manzara ortaya çıktı.

#2
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat

Ersoy ailesi karla farklı bir şey tasarlamak istedi iglo yaptı. Baba Sinan Ersoy, oğulları Nuri ve Yunus ile birlikte önce kocaman bir kartopu oluşturdu. Daha sonra kartopunun içini yavaş yavaş şekillendirerek eskimo evine dönüştürdü. İglo da denilen eskimo evini mahalledeki çocuklar da oyun alanı olarak kullanıyor, oradan geçenler fotoğraf çektirip öyle gidiyor.

#3
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat

Sinan Ersoy herkes kardan adam yaptığı için farklı bir şey yapmak istediğini söyledi. Ersoy, "Yaparken 1 gün sabahtan akşama kadar uğraştık. 15-20 gündür karın ilk yağdığı günden itibaren duruyor. Dün yeniden sıva yapar gibi sağlamlaştırdık. İç kısmı buz oldu, üstünü yeniden karla kapladık. Sıcaklar artana kadar kimse yıkmazsa yıkılmaz. Yavaş yavaş temelden başlayarak birleştirerek yukarı doğru kubbe şeklinde çıkardık. Ufak tefek el becerim vardır. Aklıma böyle bir şey yapmak geldi. Kar çokken yapalım dedik, başardık sonunda. Binalarda oynamayan çocuk kalmadı. Arabayla geçenler durup fotoğraf çekip öyle gidiyor" dedi.

#4
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat

Nuri Ersoy babası ve kardeşiyle eskimo evini yaptıklarını söyledi ve "Bazen içinde oynuyoruz, sağlamlaştırıyoruz. Delik açıyoruz, yeniden sağlamlaştırıyoruz. Kardan adam yapmak yerine bunu yapmak daha güzel" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kimse gözlerine inanamadı! Burası Alaska değil Yozgat

Yunus Ersoy ise "Kartopunu yuvarlaya yuvarlaya yaptık. İçine giriyorum. İçi güzel, sıcak. Kamp lambası getirdik. Işık olmadığı için içine koyduk. Başka çocuklara ‘Sizinle böyle bir ev yapalım mı?’ derim" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir
Dünya

Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de DEAŞ mensuplarının Irak'a nakledildiğini duyurdu. Bakan Fidan, bu nakil süreci nedeniyle Suriye'de a..
Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur dur..
Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?
Gündem

Hani kadın istihdamı nerede: Derin bir skandal sonucu mudur?

Mütedeyyin insanların yoğun olarak yaşadığı Başakşehir'de, hastane yönetimine sızan birkaç densizin işi midir, yoksa çok daha derin bir skan..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum
Medya

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Aldığı haberle sarsıldı: Allah’a havale ediyorum

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan Doğukan Güngör, 'Kızılcık Şerbeti' adlı diziden kovuldu. Kap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23