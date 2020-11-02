Örerek satıp geçimini sağladığı battaniyeyi İzmirliler için bağışladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, geçimini örerek sattığı battaniyelerden birini, İzmir'deki depremzedeler için bağışladı.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasının sürdüğü belirtildi.

Kampanya için bağışlanan bir paketin tasnif sırasında görenleri duygulandırdığı ifade edildi.

"Sevgili kardeşim. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun diyorum ve kurtulduğunuz için şükür ediyorum. Size elimden geldiğince ördüğüm ve satarak harçlığımı çıkardığım battaniye ve botları gönderiyorum. Hepsi temizdir. Biliyorum ki bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun." yazılı notun paketin içinden çıktığı kaydedilen açıklamada, her bağışın bir insanlık örneği olduğu belirtildi.











