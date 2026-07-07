Oregon Teknoloji 30 ülkede gücünü artırdı

Oregon Teknoloji, küresel ticaretteki yavaşlamaya rağmen 2026’nın ilk yarısını büyümeyle kapattı. Şirketin; yapay zeka entegrasyonları, yeni tesis yatırımları ve uluslararası iş birlikleriyle global pazardaki konumunu daha da güçlendirdiği kaydedildi.

Kapasite 26 milyar TL’yi aştı

Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, şirketin ilk yarı performansını değerlendirdi. Şirketin kapasitesinin 26 milyar TL’yi aştığını ifade eden Yılmaz, "İhracat ve ithalat rakamlarının stabil seyrettiği, savaşların ve negatif ticaret politikalarının pazar büyümesini durdurduğu bir süreçten geçiyoruz. Ortadoğu alımlarının gerilemesi ve bunun doğal bir sonucu olarak ülkemiz üzerinden yapılan transit ticaretin yavaşlaması gibi olumsuzluklara rağmen, yurt dışı iştiraklerimiz tarafından işletilen izinli alıcı ve gönderici tesislerimizde beklentinin çok üzerinde talep aldık. Küresel ölçekte var olma stratejimiz ve dinamik karar alma yetimiz sayesinde bu süreci zarar görmeden, aksine işlem hacmimizde yüzde 10’luk bir büyüme yakalayarak atlattık" dedi.

Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında Fransa pazarına da odaklandıklarını belirten Yılmaz, Sete ofisi aracılığıyla gümrükleme operasyonlarını genişlettiklerini ifade etti. Yılmaz, “Oregon olarak, Fransa'da yalnızca ithalat gümrüklemesiyle sınırlı kalmayarak, Avrupa’dan Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracat gümrüklemelerinde de önemli bir pazar payı elde etmeye başladık” diye konuştu.

Teknoloji vizyonları doğrultusunda inovasyona öncelik verdiklerini ifade eden Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Dijital gümrük yazılımlarında yapay zeka kullanımını üst seviyeye taşıdık. Müşterilerimize dış ticaret süreçlerini optimize eden yapay zeka tabanlı ERP ve CRM uygulamaları sunmaya başladık. Bunun yanı sıra 2026 yılının ilk yarısında Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketleriyle dijital gümrük bildirimleri konusunda stratejik iş birlikleri geliştirildi. Başta ICS2 (İthalat Kontrol Sistemi 2) olmak üzere, yeni gümrük bildirim süreçlerinin üçüncü ülkelere getirdiği operasyonel zorlukları hafifletmek amacıyla sektöre yenilikçi ve hızlı çözümler entegre ettik. Gerçekleştirdiğimiz güçlü altyapı yatırımları ve teknolojik atılımlarla krizleri fırsata çevirerek, 2026 yılının ikinci yarısına da büyük bir umut ve ivmeyle giriyoruz” dedi.

30 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Pazardaki yerel rekabetin ve tahsilat sorunlarının arttığı bir ortamda yatırımlarını durdurmayan Oregon Teknoloji; yılın ilk altı ayında 2 yeni iştirak, 4 izinli gönderici tesisi, 1 lojistik merkezi ve yeni genel merkez binasının yapımını tamamladı. Hizmet yelpazesini dış ticaret ve lojistik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda genişleten şirket, yaklaşık 10 milyar TL’lik yeni teminat hacmiyle gümrükleme ve aktarma istasyonları oluşturdu. Bu hamlelerle birlikte, Ukrayna ve Litvanya gibi ortak transit coğrafyasının kıyı ülkelerindeki etkinliğini artıran Oregon, şu an itibarıyla 30 ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor” denildi.

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