Ordu’nun yaylaları beyaza büründü
Ordu’da etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler ve yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Ordu’nun yüksek kesimlerinde ve yaylalarında kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Kentte, 14 Kasım’da etkili olan kar sonrası hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Dün ve bugün tekrar yağan kar nedeniyle, kentin özellikle Kabadüz, Mesudiye, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar kalınlığının ortalama 10 santimetreye ulaştığı yüksek kesimlerde, yağışın yarın da aralıklarla devam edebileceği bildirildi.
