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Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesindeMerve U. yönetimindeki kamyonet, İslam C. kontrolündeki otomobile yandan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:34
Ordu’nun Ünye ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ünye istikametine gitmekte olan Merve U. yönetimindeki 52 LC 995 plakalı kamyonet, Gölevi Mahallesi Fakülte mevkisinde yola çıkmakta olan İslam C. yönetimindeki 52 AAL 360 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kontrolden çıkan 52 LC 995 plakalı kamyonet, 150 metre ileride park halinde yolun solunda duran İsmail C.'ye ait 52 LD 340 plakalı araca çarptıktan sonra 50 metre ilerideki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Merve U. ve araç içinde bulunan Yusuf U. yaralandı.

Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:34
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