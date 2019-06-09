Ordu’nun jeotermal alanları belirlenecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, genelde konut ve seraların ısıtılması ile sağlık turizminde termal tesisler denilince akla gelen ‘jeotermal kaynakların’ belirlenmesi için sondaj çalışmaları yapılacağını açıkladı.

Ordu’nun jeotermal alanlarını ortaya çıkarma ve geliştirme imkânlarının belirlenmesi için bir çalışma başlattıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Jeotermal Derneği Başkanı Prof. Orhan Mertoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Oldukça verimli geçen görüşme sonunda Türkiye Jeotermal Derneği uzmanlarının Ordu’nun jeotermal (sıcak su) alanlarını belirlemek için sondaj yapması kararı alındı.

Başkan Güler, Anadolu coğrafyasının yüksek bir jeotermal potansiyele sahip olduğunu, bölgesel anlamda bakıldığında Karadeniz Bölgesi’nin de oldukça verimli potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Başkan Güler, “Ülkemizde jeotermal kaynaklardan faydalanma noktasına baktığımızda daha çok sağlık turizminde kullanıldığını görüyoruz. Bunun yanında konutlarda ve seralarda ısıtma amaçlı olarak da kullanılıyor. Fakat geleceğe yönelik jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretme durumu daha önemli hala gelecektir. Biz sondajlardan olumlu sonuç aldığımızda bu kaynakların konut, sağlık turizmi, sera ve elektrik enerjisi alanlarında kullanımı için imkanlar geliştireceğiz” dedi.