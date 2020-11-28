Ordumuzun gücüne güç katacak! Yüzde 100 elektrikli olacak

Elektrikli ZMA ile kez, 2 Ekim 2020 günü, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde inceleme ve denetlemelerde bulunduğu esnada görüntülenmişti.

Tank test pistinde Makina ve Kimya Endüstrisi (MKEK) Kurumu tarafından geliştirilen Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı’na ilişkin MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere’den brifing alan Bakan Akar ve Komutanlar, seyir kulesine geçerek Elektrikli M113 E-ZMA’nın imkan ve kabiliyetlerinin gösterildiği testleri takip etmişti.

Elektrikli M113 E-ZMA

Elektrikli M113 E-ZMA ise MKEK tarafından TSK envanterindeki M113 sınıfı ZPT, ZMA ve GZPT’lerin teknolojik olarak geliştirilmesi kapsamında hazırlanan bir proje sonucu geliştirildi.

Proje ile söz konusu paletli araçların hibrit tahrik sistemi ile donatılarak insanlı ve insansız olarak kullanılabilecek, yeni nesil yazılım ve sistemlerle donatılmış, uzaktan kumandalı, çok az yakıt tüketen, bakım ve idame masrafı düşük, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflendi.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye, herhangi bir sınırlamaya takılmadan yeni nesil araçlara güç grubu tasarımı ve üretimi yeteneğine sahip ülkeler arasında yer alacak.

Gazeteci Ahmet Melik Türkeş tarafından aktarıldığı üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile özel sektör iş birliğiyle geliştirilen E-ZMA, hibrit tahrik sistemi ile donatıldı. Modernizasyon projesi ile söz konusu paletli araçların insanlı ve insansız olarak kullanılabilmeleri, yeni nesil yazılım ve sistemlerle donatılmaları, çok az yakıt tüketmeleri, bakım ve idame masraflarının düşmesi, özellikle motor ve transmisyon konusunda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Modernize edilecek araçlara yine MKEK tarafından geliştirilen 25 milimetrelik silah kule sistemi entegre edilecek.

Küresel pazarda 50’den fazla ülkede 40 bin adetten fazla M113 zırhlı muharebe aracı (ZMA)’nın kullanımda olduğu düşünüldüğünde, söz konusu modernizasyon paketi ile ihracat faaliyetlerinin yürütülmesi de olasıdır.

TSK envanterindeki mevcut M113 ZMA’ların modernizasyonuyla bakım, entegre lojistik ve yakıt maliyetlerinde yüzde 70’in üzerinde tasarruf sağlanacağı öngörülüyor. Modernize edilecek araçlara yerli güç ve tahrik sistemi entegrasyonunun yapılmasıyla aracın menzili 280’den 700 kilometrenin üzerine çıkacak ve lojistik ihtiyaçları azalacak.

DefenceTürk