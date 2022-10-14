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Teknoloji Ordumuzun gücüne güç katacak! Envantere girdi
Teknoloji

Ordumuzun gücüne güç katacak! Envantere girdi

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 19:14:00 - 2022-10-14 19:18:31

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen KN-12, hem 8,59 x 70 mm hem de 7.62x51mm çapında fişek kullanabiliyor. İki çap arasında geçiş yapmak için yalnızca tüfek namlusunun değiştirilmesi yeterli.

1500 metre etkili menzile sahip olan KN-12'nin ağırlığı ise 7200 gr.

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