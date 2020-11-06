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Aktüel Ordulu annelerden depremzedeler için atkı ve bere
Aktüel

Ordulu annelerden depremzedeler için atkı ve bere

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:33:38 -
Ordulu annelerden depremzedeler için atkı ve bere

ORDU (AA) - Ordu'da El Emeği Çarşısı'nda faaliyet gösteren ev hanımları İzmir'deki depremzedeler için atkı, bere ve eldiven, çocuklar içinde bebek örmeye başladı.

Altınordu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki El Emeği Çarşısı'nda faaliyet gösteren kadınlar İzmirli depremzedeler için kayıtsız kalmadı.

Çarşıdaki bazı kadınlar tarafından depremzedeler için atkı, bere örülürken bazıları ise eldiven ve kazak için el emeği verip göz nuru döküyor.

Çarşıda depremden sağ kurtulan çocuklarda unutulmadı. Bazı kadınlar tarafından küçük çocuklar için örgü bebek hazırlanıyor.

El Emeği Çarşısı Sorumlusu Hülya Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremden çok etkilendiklerini ve üzüldüklerini belirterek, "Biz de onlara karınca kararınca yardım etmek için burada ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rabb'im bu tür acıları bir daha hiçbirimize göstermesin." dedi.

Turgut, çarşıda bulunan kadınlar tarafından yapılan örgülerin kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Ev hanımı Dilek Öztürk ise, "İzmir depremine ülke olarak çok üzüldük, insan olarak çok üzüldük. Rabb'im bu günleri bir daha yaşatmasın. Orada yaşananları hepimiz görüyoruz üzülüyoruz. Biz de katkıda bulunmak bir şeyler yapabilmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Öztürk, "Onlar için patik yelek, atkı, bere, bir hırka bir battaniye bir çorap elimizden gelen ne varsa bunları yapıp inşallah göndermeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Havva Seyit de "Ben el örgüsü bebek örüyorum bu bebeği 91 saat sonra enkaz altından çıkan Ayda bebeğe, Elif'e ve diğer çocuklarımıza göndermek istiyoruz. İnşallah yaralarına merhem olabiliriz." açıklamasında bulundu.





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