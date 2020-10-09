Ordu'daki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'da bir kişinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesinde yaşayan H.O'nun 7 Ekim'de evinin önünde uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri yeni delillere ulaştı.
Yeni delillerle birlikte ekipler, H.O'nun karısı A.O'yu gözaltına aldı. A.O'nun sorgusunun ardından 3 kişi daha yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan, olayda 3 kurşunla ağır yaralanan H.O'nun Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.