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Ordu'daki sel felaketinin bilançosu belli oldu

Ordu’da 8-9-10 Ağustos 2018 tarihlerinde meydana sele yönelik hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Selde 69 konut hasar görürken, fındıkta kaybın ise 809 ton olduğu belirtildi. Selde ayrıca 17 bin civciv, 328 arılı kovan, 5 sığır ve 480 kanatlı hayvan ve 750 alabalığın da telef olduğu tespit edildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 10:06
Ordu'daki sel felaketinin bilançosu belli oldu

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde oluşan 48 kişilik ekibin oluşturduğu ‘Tarımsal Hasar Tespit Komisyonu’ tespitlerini tamamladı.

809 TON FINDIK ZARAR GÖRDÜ

Komisyon üyelerinin Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı, İkizce, Çamaş, Akkuş ve Kumru ilçelerinin 140 mahallesinde, 4 bin 426 çiftçiye ait 43 bin 476 dekar alanda yapılan incelemede 809 ton fındık ürününün zarar gördüğü belirlendi.

17 BİN CİVCİV KAYBOLDU

Komisyon tespit çalışmalarında ayrıca Çaybaşı ilçesinde 17 bin civciv, Ünye, Fatsa, Perşembe ilçelerinde 328 arılı kovan, Ünye ilçesinde 5 sığır ve 480 kanatlı hayvan, Çaybaşı ilçesinde 750 alabalığın telef olduğu belirlendi.

69 KONUT ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan AFAD tarafından evlerini su basan ve eşyaları zarar gören 68 konutun tespit edildiği, bunlardan 48 konut sahibine eşyalarının zarar görmesi nedeniyle 79 bin TL ödeme yapıldığı, 20 konut sahibine ise evraklarını tamamlamaları üzerine hasar ödemesi yapılacağını kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 10:06
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