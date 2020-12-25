Ordu'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı serbest bırakıldı
ORDU (AA) - Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, DEAŞ içinde çeşitli birimlerde görev aldığı tespit edilen Irak uyruklu 10 zanlı yakalanmıştı.
Yapılan aramada, yabancı uyruklular arasında para havalesinde kullanıldığı değerlendirilen yabancı banka POS cihazı ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.
Zanlılardan 7'sinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verilmişti.