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Aktüel

Ordu'daki bıçaklı kavga

Gözaltına alınan 25 kişiden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:20:04 -
Ordu'daki bıçaklı kavga

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 25 kişiden biri tutuklandı.

Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, biri ağır 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan kavgaya karışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası da uygulandı.


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