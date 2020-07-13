Ordu'daki bıçaklı kavga
Gözaltına alınan 25 kişiden biri tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 25 kişiden biri tutuklandı.
Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada, biri ağır 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 25 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan kavgaya karışanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası da uygulandı.