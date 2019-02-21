Ordu'da "Yaygın Kayak Seçkin Sporcu" projesi

ORDU (AA) - Ordu'da, kayak sporunun geliştirilmesi için hazırlanan "Yaygın Kayak Seçkin Sporcu" projesi kapsamında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında hazırlanan proje çerçevesinde belediye binasında protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, burada yaptığı konuşmada, yaptıkları iş birliği protokolü ile gençleri kayak sporuna alıştırarak altyapısı sağlam sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tekintaş, Ordu'da kayak sporunun aktif hale gelmesi ve özellikle de gençler arasında tanıtılmasını sağlamak için imzalanan protokolün turizme de katkı sunacağını vurgulayarak, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolle Ordu'da kayak sporunu yaygın hale getireceğiz. Kayak merkezi ile ilgili çalışmalarımızda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak antrenör, malzeme ve ekipman desteği sağlayacağız. Kamu birimleri ile yerel yönetimlerimiz, belediyecilerimiz iş birliklerini sürdürerek şehrimizi hep beraber geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.

Bölgenin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Çambaşı Kayak Merkezi'nin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak Ordu'nun kış turizmini hareketlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Tekintaş, kayak merkezinde bulunan tesislerin de tanıtımını yaparak şehri hem yurt içinde hem de yurt dışında kayak turizmi ile adından söz ettiren bir şehir haline getireceklerini kaydetti.

Proje kapsamında yetenekleri keşfedip başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerine işaret eden Tekintaş, "Proje ile gençlerimizi kayak sporu ile tanıştırarak, ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası kayak yarışmalarında temsil edecek elit sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.



Tekintaş, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ordu Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından başkan Tekintaş ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç arasında protokol imzalandı.