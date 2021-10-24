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Eğitim Ordu’da yarın okul var mı? 25 Ekim Pazartesi Ordu’da yarın okular tatil mi?
Eğitim

Ordu’da yarın okul var mı? 25 Ekim Pazartesi Ordu’da yarın okular tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? 25 Ekim yarın okul var mı? Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, hava sıcaklıkları ciddi derecede düşerken, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan’da havanın yağışlı olacağı açıklanırken, Ordu’da kar yağışı bekleniyor. Peki Ordu’da okullar tatil mi, yarın Ordu’da okullar var mı? Ordu’da 25 Ekim Pazartesi okullar tatil edildi mi? İşte Ordu hava durumu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 11:12:00 - 2021-10-24 11:12:56
Ordu’da yarın okul var mı? 25 Ekim Pazartesi Ordu’da yarın okular tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre, Marmara ve Karadeniz bölgesi ile Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Ordu’da kar yağışının beklenmesiyle birlikte yarın okulların tatil edilip edimeyeceği de öğrenciler tarafından merak ediliyor. 

Ordu'da okullar tatil mi?

Ordu’da yoğun kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği, ilk ve orta dereceli okullarda eğitimine devam eden binlerce Ordulu öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ordu’da okullar yarın tatil mi? 25 Ekim Pazartesi günü için Ordu Valiliğinden okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama gelmedi.

 

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