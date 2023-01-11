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Yerel Ordu'da yardım kömürlerini sattığı iddia edilen kişi yakalandı
Yerel

Ordu'da yardım kömürlerini sattığı iddia edilen kişi yakalandı

Ordu'da yardım kömürlerini sattığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 12:22:00 -
Ordu'da yardım kömürlerini sattığı iddia edilen kişi yakalandı

Altınordu ilçesinde polis ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki bir depoda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kömürlerin satıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, vakıf görevlileri ile birlikte depoda inceleme yaptı.

Bazı kişilerden kömürün torbasını 38 liradan alıp 50 liraya sattığı belirlenen depo sahibi İ.A. (40) gözaltına alındı.

İ.A, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, kömürlere ise el konuldu.

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