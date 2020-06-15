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Aktüel

Ordu’da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde ’uyuşturucu madde ticareti yaptığı’ belirlenen bir şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:29:40 -
Ordu’da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde ’uyuşturucu madde ticareti yaptığı’ belirlenen bir şahıs tutuklandı.


Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı. Şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada 37 gram esrar maddesi ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 1’i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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