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Aktüel

Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 19:53:55 -
Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 9 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapıldı. 4 şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile salıverilirken 4 şüpheli şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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