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Aktüel

Ordu’da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 19:04:01 -
Ordu’da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Altınordu İlçesinde 1 şüpheli şahsa ait ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan aramalar sonucunda 158 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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