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Ordu’da ‘Süt Evleri’ geliştirilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki hayvancılık sektörünün en önemli girdilerinden biri olan ve çiğ süt üretimini teşvik eden “Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi”nde önemli mesafeler aldı.

21 Haziran 2019 Cuma 13:46
Ordu’da ‘Süt Evleri’ geliştirilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki hayvancılık sektörünün en önemli girdilerinden biri olan ve çiğ süt üretimini teşvik eden “Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi”nde önemli mesafeler aldı.


Başkan Dr. Hilmi Güler’in bizzat takip ettiği ve tarımda kalkınma hamleleri arasında yer alan proje ile çiğ sütün kalitesi artırılarak marka değeri oluşturulması hedefleniyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Ordu İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen toplantıda bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, “Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu proje ilçelerimizde hayvancılık sektörünün canlanmasına önemli katkılar sunacak” ifadelerini kullandı.



“Proje hayvancılık sektörüne hayat verecek”


Tarım Danışmanı Yılmaz Gündoğdu ve ilgili birim müdürlerinin katıldığı toplantıda açıklama yapan Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, projenin hayvancılık sektörünün gelişmesine önemli katkı sunacağını ifade ederek, “Proje maliyeti 1 milyon 980 bin TL’dir. Bu projenin toplam bedelinin yüzde 75’i DOKAP tarafından, yüzde 25’i ise Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Proje tamamlandığında hayvancılık sektörüne çok önemli katkı verecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu proje ilçelerimizde hayvancılık sektörünün canlanmasına önemli katkılar sunacak” dedi.


Projenin Ordu için önemine vurgu yapan Başkan Hilmi Güler’in Tarım Danışmanı Yılmaz Gündoğdu ise, “Projemiz ile birlikte hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabataş ilçelerimizde sektörün gelişmesi sağlanırken çiğ sütün kalitesi artırılarak marka değeri oluşturulması için üretim teşvik edilecek. Üreticiler soğutulmuş çiğ süt desteklemelerinden en üst düzeyde faydalanacak ve işletmeler daha kaliteli çiğ süte ulaşabilecekler. Süt toplama kapasitesi arttırıldığında kırsal kesimde yaşayan halkın ekonomik gelir ve refah düzeyi de artacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:46
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