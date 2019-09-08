Ordu’da spor tesisleri halka açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Karşıyaka mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Fatih Sultan Mehmet Spor Tesisleri’ni halkın hizmetine açmak için düğmeye bastı.

Çalışmaların başlayıp bitirilmesi noktasında talimat verdiğini söyleyen Başkan Güler, “Biz halkın hizmetinde çalışan ve bundan da büyük gurur duyan bir idareyiz. Belediyenin mevcut tesislerini imkanı olan ya da olmayan tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güler, “Önemli bir kararı Ordulu hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Biz halkın hizmetinde çalışan ve bundan da büyük gurur duyan bir idareyiz. Burada tenis sporunu ve belediyeye ait tesisleri halkımızın hizmetine açmak istiyoruz. Artık tesisleri sadece parası ve imkanı olana değil, imkanı olmayan ancak buradan faydalanmak isteyen tüm halkımızın hizmetine açacağız. Bunun için gerekli çalışmaları başlattık ve belediyenin mevcut tesislerini en kısa zamanda halkımızın hizmetine açıyoruz. Dolayısıyla tenis sever herkes belediyenin bu imkanlarından faydalanacak. Bununla ilgili bütün çalışmaları başlayıp bitirmek üzere arkadaşlarımıza talimat verdim. Halkımız için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.