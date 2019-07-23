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Ordu'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sebze meyve yüklü tır seyir halindeyken yandı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:55
Ordu'da seyir halindeki tır alev alev yandı

Ünye-Fatsa kara yolunda ilerleyen Erol Aksu yönetimindeki tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek motor kısmı alev alan araçtan dışarı çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle tırdamaddi hasar oluştu. 

Soğutma çalışmaların ardından, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı.

Olayla ilgili  soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:55
  1. Ünye-Fatsa kara yolu
  2. Ordu Büyükşehir Belediyesi
  3. itfaiye ekipleri
  4. tırda çıkan yangın
  5. Ordu

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