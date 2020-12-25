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Aktüel Ordu'da manda yetiştiriciliği projesi sonuç vermeye başladı
Aktüel

Ordu'da manda yetiştiriciliği projesi sonuç vermeye başladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "Sürüye yeni katılan mandalarla birlikte manda sütü ürünlerinin üretimi artacak, bu da yetiştiriciler için gelir kaynağı olurken ilimizin tanıtımına da katkı sağlayacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:25:36 -
Ordu'da manda yetiştiriciliği projesi sonuç vermeye başladı

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediyesince, kentte manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Belediyenin tarım ve hayvancılık çalışmaları kapsamında geçen yıl 330 koyun, 4 bin kaz ve pekin ördeği dağıtımı yapıldı.

Kentte süt evleri açıldı, seralar kurululdu, on binlerce üreticiye fide dağıtıldı, arı sütü üretimi başlatıldı. Aybastı ve Mesudiye ilçelerinde 16 çiftçiye 64 manda dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerde başlatılan manda yetiştiriciliği projesinin sonuçlarını almanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yerli bufalo ve su sığırı olarak adlandırılan Anadolu mandasının ekonomiye, sağlığa ve doğaya değer kattığını belirten Güler, "Tüm bunlara rağmen Türkiye'deki toplam süt üretimi içinde manda sütünün payı çok az. Geçmişte bölgemizde en önemli gelir kaynaklarının başında olan manda yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa proje başlattık. Mesudiye ve Aybastı ilçelerinde 16 yetiştiriciye toplamda 64 baş manda dağıtarak projeyi başlattık. Bugün ise dağıtılan mandaların yavrulaması nedeniyle ayrı bir mutluluk yaşıyoruz." dedi.

Güler, manda yetiştiriciliği için il genelindeki iklim şartlarının çok elverişli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Manda yetiştiriciliğinin geçmişten bu yana ilimiz hayvancılık kültürü içinde özel bir yeri var. İlimizde turizmin gelişmesiyle birlikte yöreye özgü ürün çeşitliliği de önem kazandı. Manda sütünden elde edilen ürünler de bu çeşitliliği desteklemektedir. Sürüye yeni katılan mandalarla birlikte manda sütü ürünlerinin üretimi artacak, bu da yetiştiriciler için gelir kaynağı olurken ilimizin tanıtımına da katkı sağlayacak. Manda sütünden mozarella peyniri başta olmak üzere yeni ürünlerin üretilmesiyle manda ve manda sütü daha çok talep edilir hale gelecek."

Mesudiye ilçesi Dayılı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Muhammet Yılmaz da mandaların süt verimi yüksek hayvanlar olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e teşekkür etti.

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