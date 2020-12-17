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Aktüel Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Aktüel

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:25:30 -
Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 84 kişi hakkında idari işlem yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 84 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-16 Aralık tarihlerinde kentte denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 84 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 54 kişiden 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


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