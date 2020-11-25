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Aktüel Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Aktüel

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:00:21 -
Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişi hakkında idari işlem yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 42 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-24 Kasım'da kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 42 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, yapılan denetim sırasında yakalanan, farklı suçlardan aranan 51 kişiden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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