Ordu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağı denetimleri sürüyor

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve meydanlarda sigara içme yasağına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Altınordu Kaymakamlığı koordinesinde, polis, zabıta, sağlık personelleri ile resmi kurumların temsilcilerinden oluşturulan denetim ekipleri, insan yoğunluğunun bulunduğu caddelerde halka alınan kuralları hatırlattı.

Sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, özellikle banka şubelerinin önleri ve mağazalarda oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilmesini istedi.

Ekipler, maskeyi çene veya burun altı kullananlar ile hiç kullanmayan vatandaşları da uyardı.

Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli, sahada görevli ekiplerin sorumlusu Bekir Ilgın, yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca trafiğe kapalı olan ve insan yoğunluğunun olduğu noktalarda sigara denetimi yaptıklarını söyledi.

Ilgın, denetimlerin, sabah erken saatlerde başladığını ve gece saatlerine kadar sürdüğünü anlatarak, "Genelde insanların uyduklarını görüyoruz. Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmıyoruz." dedi.

Polis ve zabıta görevlileri hariç 32 personelin sahada olduğunu ve bu ekiplere polis ve zabıtanın da eşlik ettiğini belirterek, "Günlük 11-12 ekip oluyoruz. Bazen 15 ekibe kadar çıkıyor. Ordu'da sigara yasağının erkenden alınması faydalı oldu. Denetimlerde gördük ki, insanlar maske takmamak için sigara içmeyi bahane olarak kullanıyordu. Bu nedenle alınan karar çok doğru oldu." diye konuştu.

Ilgın, sigara yasağına uymayanlara 900 lira idari para cezasının uygulanacağını kaydetti.