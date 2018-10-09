Ordu'da kestiği ağaç üzerine düşünce bacağı koptu

Armutlu Mahallesi'ndeki arazisinde çalışan Kemal Yılmaz'ın (60) üzerine, kestiği ağaç düştü. Olayda, Yılmaz'ın, iki ağacın arasında kalan sağ bacağı, diz kapağının altından koptu. Çevredeki vatandaşların durumu öğrenmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın kopan bacağı ise mahalle sakinlerinin arama çalışmasına rağmen bulunamadı.